قبل يومين من الكشف عنه تسريب صور وأسعار حافظات هاتف جلاكسى

قبل أيام قليلة من الإعلان رسميا عن هاتف سامسونج الجديد جلاكسى s8، تم تسريب أعداد من الصور للحافظات الرسمية للهاتف وأسعارها، والتى تكشف عن حجمه وتصميمه.



حافظات الهاتف

وتعد هذه الحافظات المسربة ليست سوى بعض صغير من الملحقات التى سوف يتم الإعلان عنها تزامنا مع إطلاق الهاتف الجديد فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذ تخطط سامسونج لتزويد العملاء بمجموعة كبيرة من الملحقات للاختيار من بينها، فسيكون هناك الكثير من الحافظات والشواحن وواقيات الشاشة المصممة خصيصا لهاتف جلاكسى S8.



حافظات جلاكسى s8

ومن الممكن أن تكون هذه الصور مسربة من أعداد من متاجر التجزئة الأوروبية التى ستبيع هذه الملحقات، إذ يبدأ سعر الحافظة من 19,99 يورو ويصل إلى 59,99 يورو ومع ذلك، من الممكن أن تغير سامسونج قليلا بعض الأسعار.



شاحن جلاكسى s8

المصدر : مصر ناين