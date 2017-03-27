سيدة تقتل زوجها بمساعدة أصدقائها وتلقى بجثته على ترعة المحمودية بالإسكندرية

تخلصت سيدة من زوجها بعد الاستعانة بمجموعة من أصدقائها حيث قتلوا الزوج وألقوا جثته بجوار ترعة فى الإسكندرية وتم ضبط المتهمين.

عثرت المؤسسات التأمينية على جثة مجهولة لأحد الأشخاص مقيد اليدين وملفوف حول رقبته حبل وبه عدة جروح طعنية متفرقة بالجسم ملقاة بجوار ترعة المحمودية بدائرة قسم ثالث المنتزة الإسكندرية.

وتم تشكيل فريق كشف جنائى بالتنسيق مع فرع التأمين السنة بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير االداخلية واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية لتحديد شخصية المجنى عليه وضبط مرتكبى الحادث، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى “وائل.ع.ا” سائق ومقيم في كفر الدوار البحيرة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “عبير .ج.ص” 25 سنة ربة منزل “زوجة المجنى عليه” و3 اخرين مقيمون بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة ل االخلافات الزوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

المصدر : مصر ناين