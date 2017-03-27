رفض استشكال متهم بأحداث عنف جامعة عين شمس على حكم حبسه سنوات

قضت بمحكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بأكاديمية الواجبة ، برئاسة المستشار شعبان الشامى ، برفض الإستشكال المقدم من المتهم رضا رمضان محمود إبراهيم على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات عما نسب اليه على خلفيه إتهامه بأحداث عنف كلية عين شمس فى القضية رقم 992 لسنة 2015 .

حيث طالب المتهم فى استشكاله بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده لحين الفصل في الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار قام بفتحي البيومي قد اصدرت في 5 سبتمبر الماضى حكمها علي المتهم واثنين اخرين هم محمود عبد رب النبي مجدي ووليد محمد رمضان عبد الموجود ، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عن التهم المنسوبة إليهم بالإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ،والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات سنةة، وخاصة وتكدير السلم السنة، وذلك فى أحداث العنف والتظاهر التى شهدتها جامعه عين شمس فى سنة 2015 .

المصدر : مصر ناين