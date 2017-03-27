ضبط رئيس القطاع الإدارى بغزل المحلة لصرفه ألف جنيه مكافآت بمخالفة اللوائح

تمكن المقدم محمود سامى وكيل الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة بشرق وفى منتصف الدلتا، والمقدم محمد طلال مفتش الإدارة من إلقاء القبض على رئيس القطاع الإدارى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، لقيامه صرفه 400 ألف جنيه مكافآت له وللغير بدون وجه حق بالمخالفة للوائح والقوانين.

كان تحريات وكيل الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة بشرق وفى منتصف الدلتا ومفتش الإدارة، قد كشفت عن قيام المتهم “ياسر.م.ع” رئيس القطاع الإدارى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بالتربح وإهدار المال السنة لقيامه بصرف مكافآت وحوافز مالية وهمية له وللغير بالمخالفة للوائح، حيث يقوم بصرف المكافآت مرة كل شهرين بالمخالفة للوائح، التى تنص على صرفها مرة كل سنة وقيامه بإحضار أشخاص ليس لهم صلة بالعمل بالشركة وصرف المكافآت لهم وبلغت جملة المبالغ التى قام بصرفها 400 ألف جنيه تحرر المحضر 1578لسنة 2017، وتم عرضه على نيابة قسم ثان المحلة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين