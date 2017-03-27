بالصور معلمان مصريان يفوزان فى مسابقة المعلم المبدع

أكد جمعه ذكري وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، أنهم حصدوا المركز الأول عالميا فى مسابقة المعلم المبدع ،بعد فوز شيرين خميس وهي إحدى معلمات مجمع مدارس زهران الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية ، كما فاز بالمركز الثاني أحمد عياد من مدرسة عبد الله النديم الإعدادية بإدارة شرق.

وأشار فى بيان اليوم إلى أن المنتدى العالمي للمعلمين المبدعين الخبراء ،انعقد بدولة كندا ،وشارك فيه المعلمون الفائزون بمسابقة المعلم المبدع بدولهم ،والتي ترعاها ميكروسوفت بالاشتراك مع وزارة التربية و التعليم.

وأضاف أنه تم تقسيم المشاركين و أعدادهم 250 شخص من مختلف دول العالم ،إلى مجموعات تتكون كل منها من 5 أفراد، و كانت مجموعة شيرين خميس الفائزة بالمركز الأول ، فى مجموعة تتكون من مصر و روسيا و كندا و فيتنام و جواتيمالا ،و شاركت بمشروع بعنوان “تلعيب التعليم” ،و كان الهدف الأساسي من المشروع هو تحفيز الطلاب على القراءه ،و قد استخدموا في ذلك برنامج sway ،حيث اقترحوا أن يقدم البرنامج خصائص تمكن الطلاب من تحويل دروسهم الى قصص كرتونية ممتعة .

وقد فازت هذه المجموعة بجائزة المركز الأول ، كما شارك أحمد عياد وفاز في دوري المجموعات عن مشروع التشخيص و حصل على خبير تربوي.



المعلمان الفائزان فى المسابقة



جانب من المسابقة



مسابقة المعلم المبدع

المصدر : مصر ناين