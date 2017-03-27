من وزارة الرياضة إلى اتحاد التايكوندو مفيش فلوس لبطولة المغرب

قرر محمد على أبو زيد القائم بأعمال رئيس اتحاد التايكوندو، تحمل تكاليف مشاركة المنتخب فى بطولة كأس الرئيس المفتوحة، التى تقام بالمغرب فى الفترة من 7 إلى 8 أبريل المقبل.

جاء قرار رئيس الاتحاد تحمل تكاليف البطولة بعد أن رفض مسئولو وزارة الرياضة المشاركة فى المنافسات ل عدم وجود أموال، بالإضافة إلى عدم جدوى البطولة.

أكد محمد على أبو زيد أن وزارة الرياضة ردت على طلب المشاركة فى البطولة “مفيش فلوس” والبطولة ليست ذو جدوى.

أضاف أبو زيد أن البطولة ترجع أهميتها إلى أنها مفيدة فى الترتيب والتصنيف الدولى للاعبين، وترفع رصيدهم من النقاط التى تساعدهم فى بطولات العالم.

المصدر : مصر ناين