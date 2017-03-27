ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن عاما فى قضايا مخدرات بإمبابة

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط 3 عاطلين صادر ضده 3 أحكام قضائية فى قضايا مخدرات بإمبابة، بلغت سنوات السجن فيها 50 سنةا، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للنقيب محمد المغربى معاون مباحث قسم واجبة إمبابة تفيد تردد “أحمد.ع” عاطل على دائرة القسم، حيث أنه صادر ضده 3 أحكام قضائية لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، بلغت سنوات السجن بها 50 سنةا.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن من القبض عليه، وبمواجهته اقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين