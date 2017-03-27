ضبط سائقين يتعاطون المواد المخدرة خلال القيادة بالجيزة

شنت الإدارة السنةة لمرور الجيزة، حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق الشمالية ومشوفة الحالة المرورية أعلى الطريق، والعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات ،بناء على تعليمات اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة..

و تم إجراء تحليل طبى لـ 15 سائق و اثبتت التحاليل الطبية إيجابية 3 عينات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، فيما تستكمل إدارة المرور حملاتها المرورية على كافة الطرق و الميادين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين لرصد المخالفات .

المصدر : مصر ناين