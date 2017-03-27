إعادة تأهيل مصنع تدوير القمامة بملوى فى المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، عن افتتاح مصنع تدوير القمامة بتونا الجبل عقب الإنتهاء من إجراء عملية صيانة للمصنع وإعادة تأهيله ورفع كفاءته.

اصدر الباشمهندس إبراهيم العربى رئيس مركز ومدينة ملوى، إن المصنع تم رفع كفاءته ليستوعب أعداد 200 طن يوميًا من القمامة والمخلفات وتحويلها إلى سماد عضوى، بما يخدم الظهير الصحراوى لتحويله لرقعة زراعية صالحة للزراعة.

وفى سياق آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالمنيا، عن الانتهاء من تخطيط وتجميل الطريق الدائرى بداية من شمس الدين والى أن التقاطع مع الطريق الصحراوى الشرقى بالغربى (الصينية)، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال مبادرة المنيا جميلة، والتى تهدف إلى تجميل الميادين والشوارع والمداخل بمراكز وقرى المحافظة.

من جانبه، اصدر عادل عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية قامت بتنظيم حملة لمشوفة حالة النظافة بشارع بورسعيد وشارع الإبراهيمية والكورنيش، وذلك فى رجوع النظافة للطريق السنة وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى على المركز.