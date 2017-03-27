تحرير مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال ساعة

كثفت الإدارة السنةة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لتأمين الجيزة.

أسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة الماضية من رصد 6530 مخالفة متصنف ة للعديد من السيارات، منها 70 مخالفة تجاوز سرعات، و 1621 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 112 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 11 “تكاتك مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 51 مخالفة صلاحية فنية للسيارة و 85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير و تم حجز 45 دراجة بخارية و سيارة.

كما شنت واجبة المرافق حملات لرفع الاشغالات من الطرق، و تم رصد 60 مخالفة منها عربات خشبية ،و إطارات سيارات بالشوارع و 2 شعلة غاز و تم إزالة 5 عشش ، كما تم تنفيذ 5 أحكام قضائية و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

المصدر : مصر ناين