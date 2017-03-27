القبض على متهمين هاربين من حكما قضائيا فى الإسماعيلية

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مباحث تنفيذ الاحكام من القبض على متهمين هاربين من 74 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة 39 سنة فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير امن الإسماعيلية إخطارا اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الاحكام بالمديرية بالقبض على المتهم ” ياسين .م .ي” 33 سنةسنةل مقيم دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليه فى 49 حكما قضائيا بتهم “تبديد” بلغ إجمالى العقوبة فيها 23 سنة اخرهم قضية بتهمة ” تبديد ” والمحكوم عليه فيها بالحبس سنه والمتهم “أحمد م س “35 سنةجزار مقيم دائرة مركز القصاصين ، مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا بتهم “تبديد” بلغ إجمالى العقوبة فيها 16سنة اخرهم قضية بتهمة ” تبديد”.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة السنةة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر : مصر ناين