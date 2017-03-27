القوات الكينية تقتل مسلحا من حركة الشباب فى الصومال

اصدر الجيش الكينى اليوم الاثنين إن جنوده قتلوا 31 مسلحا متشددا ينتمون لحركة الشباب الصومالية فى هجمات على اثنين من قواعدهم فى منطقة جوبالاند فى جنوب الصومال.

وتنشر كينيا الآلاف من جنودها فى إطار بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال فى إطار جهود هزيمة حركة الشباب وتحسين الوضع التأمينى فى الصومال ضمن عملية مصالحة أنهت عقدين من الحرب الأهلية التى مزقت البلاد.

واصدر ت قوات الدفاع الكينية فى بيان عن الهجمات التى نفذت أمس الأحد على قواعد لحركة الشباب فى منطقة بادهاد فى جوبالاند “تلقت القوات البرية دعما من طائرات الهليكوبتر المقاتلة والمدفعية.”

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من حركة الشباب الصومالية.

وأشار البيان إلى أن القوات الكينية غنمت فى الهجوم أسلحة تشمل 11 بندقية “إيه. كيه 47” ومعدات إتصال وبزات عسكرية.

وأرسلت كينيا جنودها إلى الصومال سنة 2011 بعد سلسلة من الهجمات التى شنتها حركة الشباب الشوفة لتنظيم القاعدة على الأراضى الكينية.

المصدر : مصر ناين