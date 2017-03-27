ضبط عاطلا بحوزتهم نصف كيلو حشيش بالقليوبية

تمكنت المؤسسات الامنية بمديرية تأمين القليوبية من ضبط 14عاطلا بحوزاتهم نصف كيلو حشيش وبانجو وهيروين بالقليوبية.

نفذ اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبدالله جلال رئيس فرع الكشف الجنائى بالخانكة وحسن زيوار رئيس فرع الكشف الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الواجبة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14عاطلا بحوزتهم00 5جرام حشيش ،و175جرام هيروين و200 جرام بانجو بالقليوبية.

كما تلقي اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية برود بلاغ من احمد ع 37 سنةا صاحب مخبز افرنجى، وذلك لقيامه بتجميع واستخدام كميات من السلع التموينية ( سكر ) المدعم من قبل الدولة والمخصص للباصدر ين التموينيين والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين ،حيث تم ضبط الآتى 80 كيس سكر بإجمالى وزن 80 كيلو جرام خاص بوزارة التموين.

كما تم ضبط أحمد ع 37 سنة، حيث تم ضبط الآتى 140 كيلو جرام سكر خاص بوزارة التموين ، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين