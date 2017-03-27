خطوط طيران أمريكية تمنع فتاتين من صعود الطائرة لارتدائهما بنطلون ضيق

اصدر ت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية دافعت عن قرار موظف البوابة – المحطة الأخيرة قبل صعود الطائرة- بمنع فتاتين من الصعود إلى الطائرة ل ارتدائهما لـ”بنطلون ضيق” أو “Leggings”، مشيرة إلى أن القرار تسبب فى موجة واسعة من الانتقادات شارك فيها شخصيات بارزة، وعملاء هددوا بعدم استخدام خط الطيران الأمريكى هذا فى أسفارهم المقبلة.

وشرحت شانون واتس، مؤسسة جماعة السلامة من الأسلحة “أمهات يطلبن أفعال”، كيف منع موظف فتاتين من الصعود إلى الطائرة فى مطار “دنفر الدولى”، وكانت الطائرة متجهة إلى “مينيابوليس”. واصدر الموظف أن عدم السماح لهما بالصعود كان ل ارتدائهما ملابس تخالف “الملابس الواجب ارتداؤها” على خطوط الطيران والتى يجب أن تكون مناسبة.

وأضافت الصحيفة، أن والد الفتاتين كان معهما، وكان يرتدى “شورت”، ومع ذلك سمح له بالصعود.

وكتب الكثير من العملاء الذين استخدموا خطوط الطيران الأمريكية من قبل، كيف صعدوا إلى متن الطائرة وهم لا يرتدون “الملابس المناسبة”. واصدر ت إحداهن إنها صعدت إلى الطائرة وهى لا ترتدى بنطلون، إنما بلوزة طويلة فقط.

وأشارت “الجارديان” البريطانى إلى أن الموظف أجبر الفتاتين على ارتداء فساتين فوق “البنطلون الضيق” الى أن يتمكنوا من اللحاق برحلتيهما.

واصدر موظف البوابة “أنا لا أقرر، أنا أطبق القواعد فقط”.

ومن جهتها، اصدر ت الشركة الأمريكية عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر الاجتماعى، “لدينا فى عقد النقل، القاعدة 21، التى تقول إن لدينا الحق فى رفض نقل الركاب. ويترك ذلك لتقدير موظفى البوابة”.

المصدر : مصر ناين