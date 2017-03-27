كهربا مهدد بالرحيل عن اتحاد جدة السعودى بسبب الفيفا اقرأ التفاصيل

أصبح محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادى الزمالك، المعار لصفوف نادى اتحاد جدة، مهددا بعدم القدرة على الاستمرار مع النادى السعودى، عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى.

منع الفيفا القيد باتحاد جدة يهدد استمرار كهربا

ويأتى صعوبة استمرار كهربا فى صفوف اتحاد جدة السعودى، رغم تمسك الأخير باستمراره ل صدور قرار من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” بمنع النادى السعودى من قيد لاعبين جدد لمدة فترتين قيد، وهى الانتاصدر ات الصيفية المقبلة والانتاصدر ات الشتوية فى يناير المقبل ل المديونيات الواقعة على النادى فى السنوات الأخيرة.

اتحاد جدة يتمسك باستمرار كهربا

ورغم إعلان اتحاد جدة رغبته فى استمرار كهربا ضمن صفوفه، لكن الأمر لن يكون فى يد اللاعب أو النادى، وإنما القرار سيكون للفيفا لأنه فى حالة استمرار قرار منع القيد لن يتمكن النادى السعودى من قيد لاعب الزمالك فى قائمته عقب انتهاء الموسم، خاصة أنه معار ويجب قيده بإجراءات جديدة عقب انتهاء الإعارة.

كهربا هداف اتحاد جدة بالدورى

ويحتل كهربا صدارة هدافى فريق اتحاد جدة بالدورى السعودى، بعد إحرازه 13 هدفا، ويأتى فى المركز الرابع بالترتيب السنة لهدافى الدورى بعد عمر السومة مهاجم أهلى جدة وهداف الدورى برصيد 22 هدفا، ثم يأتى الغينى إسماعيل بانجورا مهاجم الرائد، ومختار فلاتة مهاجم الوحدة.

المصدر : مصر ناين