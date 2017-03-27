افتتاح ملتقى التشغيل والحد من البطالة ببرج العرب غرب الاسكندرية غدا

تنطلق بكره الثلاثاء فاعليات ملتقى التشغيل والحد من البطالة تحت شعار “بإيدينا نبنيها”، تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ووزارة القوى السنةلة، والمقام بقصر الثقافة بمدينة برج العرب الجديدة، والذى يوفر 6 آلاف فرصة عمل للشباب.

وأكد سلطان فى بيان صادر اليوم، أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، لافتاً إلى ضرورة إتاحة الفرصة لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن هذه الفرص المتاحة، مشيراً إلى حرص النظام على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل تسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار والعمل على توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تسهم فى تنمية المجتمع.

واصدر سلطان، إن الملتقى يوفر فرص عمل حقيقية من خلال الشركات المشاركة وأعدادها “33” شركة، ويتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة القوى السنةلة ويستهدف توفير 6 الآف فرصة عمل متاحة للجميع للأشخاص الطبيعيين وذوى القدرات الخاصة من حملة المؤهلات المتفى منتصف ة، وفوق المتفى منتصف ة والعليا والعمالة العادية، وتتراوح الأجور والمرتبات بين 1200 جنيه وتصل 2800 جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه تسهيلا وتيسيرا على الشباب الراغب فى حضور الملتقى سيتم توفير وسائل انتاصدر ات مجانية إلى الملتقى، حيث تقرر توفير 10 أوتوبيسات للتتحرك فى تمام الساعة الثامنة صباح بكره الثلاثاء، منهم 8 أتوبيسات من أمام الموقف الجديد، و2 أتوبيس بميدان الكافورى “مدخل كينج مريوط”، وعلى الراغبين من الشباب الحضور قبل تحرك الأتوبيس بوقت كافي.

ويشارك فى الملتقى الخريجين أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال المعرض المقام لهذا الغرض، منهم ممن تم تدريبهم بمراكز التدريب المهنى الشوفة لمديرية القوى السنةلة، وأيضاً ممن أقاموا مشروعات من خلال جمعية رجال الأعمال بالمحافظة.

وعقب الإنتهاء من فعاليات افتتاح ملتقى التشغيل سيتم إطلاق إشارة بدء تفعيل البرنامج الإلكترونى لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية من مكتب مدينة برج العرب، وذلك من خلال مشروع تعزيز العمل اللائق فى مصر، لدعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

المصدر : مصر ناين