ألف دولار وطلبات جيريس تقرب إيناسيو من تدريب الزمالك

ارتفعت أسهم البرتغالى أوجوستو إيناسيو، لتولى تدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد المناقشات التى شهدتها القلعة البيضاء خلال الساعات الأخيرة فى هذا الشأن.

وعقد بعض مسئولى الزمالك جلسة استمرت الى أن الساعات الأولى من صباح اليوم، لمناقشة الأسماء المعروضة لتولى تدريب فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، وانحصرت الترشيحات بين الثنائى الفرنسى آلان جيريس والبرتغالى أوجوستو إيناسيو.

وعقب سلسلة من المداولات ارتفعت أسهم إيناسيو لتولى تدريب الزمالك، بعد مقارنة الشروط، التى حددها جيريس وأوجوستو للموافقة على العرض الأبيض.

وتمسك جيريس بضرورة سفر وفد من نادى الزمالك إليه للتفاوض معه بشكل رسمى حول طلباته المادية وشروط العقد، بعدما أخطر وكيل أعمال اللاعب مسئولى النادى بأنه يطلب 60 ألف دولار شهريا للموافقة على العرض وهو المبلغ، الذى يرفضه الزمالك.

أما أوجوستو طلب تقاضى 40 ألف دولار شهريا هو والثنائى المساعد، الذى طلب تواجدهما معه أثناء تدريب الزمالك وهو ما يتماشى مع السقف، الذى حدده المجلس الأبيض بعد الاستقرار على التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

المصدر : مصر ناين