ضبط عاطل انتحل صفة شرطى أثناء تفتيشه مواطنا لسرقته بالوراق

انتحل عاطل صفة واجبى بالوراق، لسرقة المواطنين، وتمكن رجال المباحث من ضبطه ، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهم أثناء مشوفة العقيد عصام بركات رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالجيزة للحالة التأمينية، حيث تمكن من ضبط “إبراهيم.ح” عاطل، سابق اتهامه فى 4 قضايا، أثناء تفتيشه “محمد.س” سنةل والاستيلاء على حافظة نقوده مدعيا أنه واجبى شوف لقسم الوراق.

وبمواجهة المتهم اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين