الجبلاية توافق على إقامة وديتين لمنتخب الشباب في الإمارات

وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم، على إقامة مباراتين وديتين لمنتخب الشباب من مواليد 99 أمام نظيره الإماراتى فى الإمارات يومى 28 و30 أبريل المقبل.

واصدر حمادة صدقى المدير الفنى للفريق، إن معسكر الفريق سيبدأ يوم 17 أبريل المقبل ويستمر الى أن موعد السفر إلى الإمارات يوم 25، على أن يعود الفريق إلى أرض الوطن أول مايو المقبل.

وأضاف صدقى أنه سيستثمر الأيام الثلاثة الفاصلة بين نهاية المسابقة المحلية لنفس المرحلة السنية، وبين بداية المعسكر فى اختبار أعداد من اللاعبين المحترفين فى الخارج لضم أعداد منهم إلى قوام الفريق.

المصدر : مصر ناين