الأمن العام ينفذ ألف حكم خلال ساعة ويعيد سيارة مسروقة

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشن حملات تأمينية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية.

ونجحت جهود المؤسسات التأمينية بمختلف مديريات التأمين باشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للتأمين السنة خلال يوم 25 الجارى فى ضبط 207 قضية مخدرات، و3 تشكيلات عصابية ، و6 أشخاص لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، وإعادة 31 سيارة مبلغ بسرقتها، وقضتين إتجار فى الألعاب اللهيب ية، تنفيذ 42388 حكم قضائى متصنف خلال 24 ساعة.

المصدر : مصر ناين