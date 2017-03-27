الملك سلمان ينيب ولى العهد السعودى فى إدارة شئون البلاد

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإنابة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف، فى إدارة شؤون المملكة خلال فترة غياب خادم الحرمين الشريفين عن السعودية .

وذكر الأمر الملكى وفق وكالة أنباء السعودية “واس”: “نظراً لعوقتا على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد فى إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة .

ولم تذكر الوكالة أسباب سفر الملك سلمان أو وجهته.

المصدر : مصر ناين