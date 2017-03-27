ضبط عاطل قبل ترويجه حشيش بمحكمة تاج الدول بالجيزة

ألقى ضابط ترحيلات بمحكمة تاج الدول بإمبابة القبض على عاطل بحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش أثناء محاولته دخول مبنى المحكمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية كانت أثناء مشوفة النقيب عصام فيصل ضابط بقسم الترحيلات بالجيزة والمسئول عن تأمين محكمة تاج الدول بإمبابة للحالة التأمينية، حيث تمكن من ضبط “محمد.ع” عاطل وبحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش، أثناء دخوله مبنى المحكمة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين