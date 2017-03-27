ميناء دمياط يستقبل سفن حاويات وبضائع خلال ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية ،3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع سنةة ،وغادر الميناء سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع سنةة ،وبذلك وصل إجمالي أعداد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

و أضاف البيان الصادر عن هيئة ميناء دمياط ،أن قطار ين بحمولة 2473 طن قمح ، و 115 سيارة بحمولة 5355 طن قمح ،كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92474 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع السنة بالميناء 131758 طن قمح ،وشملت حركة الصادر من الميناء 1750 طن فوسفات و 4500 طن صويا .

المصدر : مصر ناين