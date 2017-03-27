الثلاثاء نظر استئناف متهمين على حبسهما عامين بتهمة التحريض على الفجور

حددت محكمة جنح مستأنف جلسة الثلاثاء المقبل، لنظر الاستئناف علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بحبس متهمين سنةين، بتهمة اعتياد ممارسة الشذوذ ونشر صور فاضحة على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتُعقد جلسات نظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار صدر برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية كلا من المستشارين أحمد معوض، وماجد جمال.

كانت محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس المتهمين سنتين، بتهمة التحريض على ممارسة الشذوذ، واستأنف المتهمون على قرار الحبس.

المصدر : مصر ناين