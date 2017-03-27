مرتضى منصور جيريس طلب ألف دولار لتدريب الزمالك وإيناسيو جاهز بـ

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مطالبة الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى، بتقاضى 50 ألف دولار للموافقة على تدريب القلعة البيضاء، حيث سيتقاضى المدرب 45 ألفا بينما يتقاضى مساعده 5 آلاف دولار.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية، أن عرض نادى الزمالك للفرنسى جيريس توقف عند 40 ألف دولار وفى حالة موافقة المدرب سيسافر وفد من النادى إلى الإمارات، للحصول على توقيعه بشكل رسمى، وسيضم فى جهازه المعاون مدرب مساعد وليس مدرب أحمال.

كما أكد مرتضى منصور أنه فى حالة عدم اتفاق الزمالك مع الفرنسى جيريس سيكون البرتغالى أوجوستو إيناسيو هو الأقرب لتدريب الأبيض، حيث سيتقاضى هو ومساعديه الثلاثة 40 ألف دولار شهريا.

المصدر : مصر ناين