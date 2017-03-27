بالصور استكمال مشروعات خدمية بـ مليون جنيه بمركز باريس

اصدر الباشمهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، إن رئاسة المركز بالتعاون مع الجهات المختصة تواصل استكمال أعداد من المشروعات الخدمية بتكلفة تصل إلى 212 مليون جنيه، حيث يجرى استلام مواقع الأعمال الخاصة بمشروعات الصرف الصحى بالتعاون مع فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتوصيل شبكة الصرف الصحى إلى باقى مناطق مدينة باريس، وتشمل تقسيمات الشباب، حيث يجرى الإعداد لإنشاء محطة صرف على مساحة 810 أمتار مربع و63 فدانا لإنشاء محطة المعالجة و300 فدان لإنشاء الغابة الشجرية بتكلفة 100 مليون جنيه .

وأضاف عباس فى تصريح خاص لــ”اليوم السابع”، أنه يجرى أيضا استكمال مشروع السوق الحضارى بمدينة باريس، والذى سيتم الانتهاء من العمل فيه خلال شهر مايو القادم بتكلفة 1,6 مليون جنيه ويضم 51 منفذ بيع، وكذلك يجرى إنشاء محطة وقود شوفة لجهاز الخدمة الوطنية على طريق باريس درب الأربعين بتكلفة 10 مليون جنيه، بالإضافة لاستكمال مشروع إنشاء مدرسة باريس للتعليم الأساسى بتكلفة 5 ملايين جنيه على أن يتم إدخالها الخدمة فى السنة الدراسى الجديد .



استكمال مشروعات خدمية بمركز باريس



استكمال مشروعات خدمية بمركز باريس



استكمال مشروعات خدمية بمركز باريس



استكمال مشروعات خدمية بمركز باريس



استكمال مشروعات خدمية بمركز باريس



استكمال مشروعات خدمية بمركز باريس

المصدر : مصر ناين