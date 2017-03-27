لجنة التميز البيئى تبدأ أول جولاتها بكليات جامعة المنوفية

بدأت اليوم لجنة التميز البيئى بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية المنوفية، تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع، أولى جولاتها بكليات الكلية تمهيدا لإختيار كليتين للفصل الدراسى الثانى للسنة الجامعى الحالى 2016/2017.

واصدر بيان للكلية ، إن اللجنة تفقدت كليات التمريض والطب ومعهد الكبد القومى، على أن تنتهى اللجنة من تفقد باقى كليات الكلية يوم 10 من شهر ابريل القادم تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية.

وأعلنت اللجنة برئاسة الدكتورة سحر عبد المنعم وكيل كلية التربية الصنف ية بأشمون لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تخصيص جائزة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيها للكليتين الفائزتين من خلال معايير الإختيار وهى المظهر السنة الخارجى والبيئة الداخلية والصيانة ومدى مشوفتها.

وحرص أعضاء اللجنة المشكلة من الدكاترة وكلاء كليتى التربية والحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وناهد طاحون مدير سنة الإدارة السنةة للمشروعات البيئية على شفافية ونزاهة التقييم وحرصها على ظهور جميع كليات الكلية بالشكل الحضارى المتميز من أجل رفعة الكلية ، وعلو قامتها.

المصدر : مصر ناين