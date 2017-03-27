روسيا ترد على أردوغان سنجد مشترين للحبوب بدلا من تركيا خلال أشهر

نقلت وكالات روسية عن وزير الزراعة الروسى ألكسندر تكاتشيف اليوم الاثنين قوله إن بلاده تتوقع أن تجد مشترين آخرين لحبوبها يحلون محل تركيا خلال خمسة أشهر على الأكثر.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن تكاتشيف قوله “نأمل بأن نجد أسواقا جديدة للحبوب وسنستبدل تركيا من دون معاناة خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة أو خمسة أشهر على الأكثر.”

وعلقت تركيا مشتريات القمح والذرة وزيت دوار الشمس من روسيا فى وقت سابق من مارس. وتنفى أنقرة رسميا فرض أى حظر على الواردات من روسيا.

المصدر : مصر ناين