شرطة التموين تضبط طن قمح مدعم و مخبز مخالف

تمكنت الإدارة السنةة لواجبة التموين والتجارة، من ضبط قضيتين مواد بترولية ضبط خلالها ” 43200 لتر بنزين وسولار”، و 21 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 354 إسطوانة، و16 قضية دقيق مدعم، وأقماح بمضبوطات بلغت 4,900 طن ، و88 قضية مخالفات مخابز، و20 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

ونجحت مؤسسات التأمين باشراف اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية لواجبة التموين من ضبط 569 قضية فى مجال “المحلات السنةة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين”، و 34 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 17,213طن، و قضية فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 5,750 طن أسمدة وأعلاف حيوانية.

المصدر : مصر ناين