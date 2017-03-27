ناسا تطور نظام محاكاة لمحطة الفضاء بتقنيات الواقع الافتراضى لتدريب الرواد

تعاونت وكالة الفضاء ناسا مع شركة أمريكية لابتكار نموذج محاكاة لمحطة الفضاء الدولية، إذ سيتطلب على الراغبين فى أن يصبحوا رواد فضاء، قضاء ما يصل إلى سنةين فى التدريب على تعلم الكثير من المهارات بفضل نموذج المحاكاة الذى يساعدهم على الاستعداد لتحمل العمل فى حالة عدم وجود جاذبية، والتنقل حول أجزاء مختلفة من مكوك الفضاء والمحطة الفضائية الدولية.

ففى الماضى، كان تدريب رواد الفضاء بمنشأة بحوث الطفو، وهو حمام سباحة عملاق يحتوى على 6.2 مليون جالون من المياه، جنبا إلى جنب قضاء بعض الوقت فى نموذج بالحجم الطبيعى من مكوك الفضاء المدارى وأجزاء من المحطة الفضائية الدولية، فهذه المرافق المادية محدودة القدرات، لذا نموذج المحاكاة فسيتيح لرواد الفضاء التدريب وقتا أطول لصقل مهاراتهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته ناسا فى وقت سابق من هذا الشهر، أن نظام المحاكاة يظهر العديد من العناصر والأدوات على متن المحطة الفضائية الدولية، بما فى ذلك الآلات والأدوات المختلفة التى يستخدمها رواد الفضاء لأعمال الصيانة هناك.

المصدر : مصر ناين