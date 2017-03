إعادة عرض أفلام ورشة هايلى جريما بمهرجان الأقصر الأفريقى بسينما الهناجر

انتهت ورشة المخرج العالمى هايلى جريما يوم 21 مارس الجارى والمقامة ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ونتج عن الورشة التى استمرت لمدة 10 أيام متوالية 14 فيلما من أفلام الإنتاج المشترك بين شباب القارة الإفريقية، حيث يتعاون طلاب الورشة من كافة الدول الإفريقية فى إنجاز مشاريعهم السينمائية كاملة من الفكرة والى أن إخراج الفيلم أثناء أيام الورشة بمدينة الأقصر.

وكعادة نادى السينما الإفريقية والذى يقام فى السبت الأول من كل شهر بسينما الهناجر والذى يعمل على قام بفتح آفاق ونوافذ للفيلم الإفريقى بمصر وكذلك عمل ندوات حول حال السينما فى أفريقيا وكيفية دعمها والإنتاج المشترك والذى افتتحه السيد وزير الثقافة حلمى النمنم والسفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية وسفراء بوركينافاسو ورواندا وساحل العاج ولفيف من الفنانين والنقاد فى التاسع من يناير الماضى.

فسيتم عرض هذه الأفلام كاملة يوم السبت 1 أبريل المقبل فى السادسة مساءً، فى سابقة هى الأولى فى عرض هذه الأفلام بالقاهرة وفور الانتهاء منها بالأقصر وهى الأفلام التى ينتظرها الكثير من السينمائيين والمهتمين بالسينما كل سنة وهى فرصة لمن لم يتمكن من حضور الورشة للتعرف على نتاجاتها.

والأفلام هى: فيلم بلاد الدهب لمروة الشرقاوى – مصر، فيلم hide and seek لإيسى ياموه – غانا، فيلم المسمار لحسين بو صبر – المغرب، فيلم You can win لإريك نشيميريمانا – بوروندى، فيلم Sweat seat لشيما ديف – رواندا، فيلم It is too early لإبراهيم محمد – السودان، فيلم enGULFed لكيسى جورج – غانا، فيلمmatrice لعزمى سعيد – تونس، فيلم Face of my mother لجوزيف ناجاتا – كينيا، فيلم أشرف لكريستا إيكا – الكاميرون، فيلم Smile لجين ريتشارد – بوروندى، فيلم إلى متى لمحمد عزيز – موريتانيا، فيلم كمانجتى لمحمد محب مصر، فيلم الرقصة الأخيرة لأحمد عصام – مصر.



يسرا حضرت ورشة المخرج هايلي جريما بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية

نادي السينما الإفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. أحمد عواض ، يسبق العرض كلمات لسيد فؤاد ود. أحمد عواض والسفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية والمخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية والمخرجة عزه الحسيني مدير مهرجان الأقصر وأعداد من السادة سفراء الدول المشاركة في الورشة ، والدكتورة آمنة فزاع مدير نادي المرأة الإفريقية وتقام بعد عروض الأفلام ندوة مع شباب السينمائيين المصريين المشاركين بالورشة للتعرف على تجربتهم مع الورشة وكيف أضافت لهم واستفادوا منها وتستمر عروض نادي السينما الإفريقية بعروض الأفلام الفائزة بالمهرجان للدورة السادسة في السبت الأول من الشهور المقبلة .



المخرج هايلي جريما في ورشته وحضور سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر

المصدر : مصر ناين