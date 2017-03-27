الاتحاد الأوروبى يناقش التدابير اللازمة للحد من تدفق اللاجئين خاصة من ليبيا

واصدر ت صحيفة الأديلانتو، إن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى سيجتمعون اليوم الإثنين، لمناقشة التدابير اللازمة للحد من تدفق اللاجئين على طول الطرق للبحر الأبيض المتفى منتصف ، وخاصة القادمة من ليبيا، وذلك بهدف التسريع من عمليات الترحيل، وتعزيز مخيمات اللاجئين فى ليبيا، وتدريب السلطات المحلية لاحتواء الأزمة، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التى يجتمع فيها وزارء داخلية الاتحاد الأوروبى منذ الهجوم الإرهابى الأخيرة فى لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبى يجرى وراء لتقديم المساعدة فى حماية الحدود الجنوبية لليبيا فى إطار مكافحة الهجرة الغير شرعية.

وأظهر ت الصحيفة، أن هيئة شئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية تكشفان حاليًا إذا ما كان يمكن إرسال بعثة واجبية من الاتحاد الأوروبى أم لا، وصنف ية الظروف التى يمكن القيام بذلك فى إطارها، مشيرة إلى أن أفراد الواجبة من شأنهم تقديم الدعم فى العمل للأشخاص السنةلين على حماية الحدود الليبية.

وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبى يعتزم تقديم مساعدات تقنية لنظام الوفاق برئاسة فايز السراج، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة من بينها شبه ا طائرات استطلاع بدون طيار وطائرات مروحية وهواتف تعمل بالقمر الاصطناعى من أجل أغراض استطلاعية، وذلك بهدف زيادة صعوبة الفرار إلى ليبيا بالنسبة لأى مهاجرين منحدرين من الدول الأفريقية المجاورة لها فى الجنوب كالنيجر وتشاد والسودان، بحسب الدوائر الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبى.

المصدر : مصر ناين