حبس موظف متهم بقتل زوجته طعنا بالسكين أيام على ذمة التحقيقات

قرر مدير نيابة قسم قنا، حبس موظف متهم بقتل زوجته ل خلافات عائلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى له التجديد فى الموعد القانونى.

وكانت المؤسسات التأمينية بقنا ألقت القبض على “علي.ح ، 40 سنةًا”، موظف بشركة بترول، لاتهامه بقتل زوجته “هبة م ع، 32 سنةًا”، طعنا بـ”سكين”، ل وجود خلافات بينهما ورفضها الرجوع إلى منزل الزوجية.

وأفادت التحريات الأولية بقيام المتهم بطعن المجنى عليها عدة طعنات بالسكين أثناء تواجدها بمنزل والدها بمدينة قنا عقب وضعها مولود ورفضها الرجوع الى منزل الزوجية نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم بطعنها عة طعنات أودت بحياتها على الفور.

المصدر : مصر ناين