استحداث جائزة التميز في الأداء الإداري والأكاديمي للعمداء بجامعة كفر الشيخ

وافق مجلس كلية كفر الشيخ فى جلسته المنعقدة ، اليوم الاثنين ،برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس الكلية ،على زيادة قيمة جوائز الكلية التشجيعية والتقديرية والتميز العلمي والتميز الإداري ،بنسبة مائة في المائة،كما وافق المجلس على إطلاق جائزة جديدة للتميز في الأداء الإداري والأكاديمي، لعمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية بكليات الكلية .

وأكد رئيس الكلية أن فكرة هذه الجوائز، تأتى في إطار توجه الكلية نحو تأصيل ثقافة التمييز وتوطينها ، ونشر مفهوم الجودة وتحقيق معاييرها في التعليم العالي، من خلال التنافس الإيجابي بين العمداء ورؤساء الأقسام ، متمنياً أن تسهم هذه الجوائز في تعميم ثقافة التميز سواء في التدريس أو الكشف العلمي أو في الإدارة بين أعضاء هيئة التدريس ،وهذا التميز يؤدى إلى إلى تحسين جودة مخرجات التعليم والكشف العلمي ، وبالتالي خدمة المجتمع.

كما وافق مجلس كلية كفر الشيخ فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس الكلية ، على إنشاء برامج دراسية جديدة لإعداد المعلمين باللغة الانجليزية ،والخاصة بمعلمي الفيزياء والكيمياء والعلوم والرياضيات ،وكذلك معلمي التعليم الأساسي في العلوم والرياضيات.

وصرح رئيس الكلية أن الهدف من إنشاء البرنامج هو إعداد الطلاب إعــداداً علمياً و ثقافياً و مهنياً بما يؤهلهم للتدريس باللغة الإنجليزيةالميزة التنافسية في سوق العمل المحلي و العربي و الدولي ،ورفع مستوى كفاءة الخريجين ،بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الجديدة ،فى ظل التوسع فى إنشاء مدارس اللغات و المدارس الدولية والمدارس اليابانية وغيرها.

ونظمت كلية الطب، ندوة بعنوان “برنامج تثقيفي عن الصرع وأعراضه وعلاجه” تحت رعاية الدكتور ماجد القمري رئيس كلية كفر الشيخ.

وتناولت الندوة أشكال مرض الصرع وأكثرها شيوعاً ،والذي يصيب ستة مرضى من أصل عشرة “الصرع المجهول السبب”، أما الشكل المرضي الذي يُعرف سببه فيدعى “الصرع الثانوي” أو الصرع الناتج ،عن إصابات دماغية ل فقدان الأوكسجين أو عدوى في الدماغ ،شبه التهاب السحايا أو الورم الدماغي.

اصدر الدكتور حسن الباتع عميد كلية الطب ،إن الصرع من الاضطرابات العصبية الموقتة التي تصيب أفراد المجتمع من مختلف الأعمار، حيث إن هناك نحو 50 مليون نسمة من المصابين بالصرع في جميع أنحاء العالم، ويعيش نحو 90% من المصابين في المناطق النامية، ويستجيب الصرع للعلاج في 70% من الحالات، إلا أنه غير متاح بعد لنحو ثلاثة أرباع المصابين به.

المصدر : مصر ناين