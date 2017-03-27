بالصور لجنة من وزارة الزراعة ترصد تطورات وارتفاع إنتاج القمح بأسوان

زارت لجنة من وزارة الزراعة، مشكلة بقرار من الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، محافظة أسوان، اليوم الاثنين، مكونة من المتخصصين بمعهد البحوث الزراعية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الإستراتيجية بمحافظة أسوان شبه القمح والذرة والفول والعدس.

وتفقدت اللجنة زراعات محاصيل القمح بمناطق وادى النقرة ودراو وكوم أمبو وإدفو، وللتعرف على مشاكل المزارعين، ونشر التوصيات الفنية للمحاصيل الإستراتيجية للوصول لأعلى إنتاجية وتحقيق أهداف الحملة القومية للنهوض بالقمح والعمل على تنفيذ محاور الاكتفاء الذاتى للتوسع الأفقى وزيادة لمساحة المنزرعة، وأيضاً التوسع الرأسى نتيجة استخدام واستنباط محاصيل وأصناف ذات إنتاجية عالية لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد فى المحصول خلال الحصاد والدراس أو النقل والاستخدام والعمل على ثبات الأسعار وتنفيذ التوصيات الشبه ى لتقليل المياه المستخدمة فى رى القمح.

وضمت لجنة وزارة الزراعة التى زارت محافظة أسوان الدكتور محمد سليمان وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية لشئون المحاصيل، والدكتور أسعد حمادة مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح وأعداد كبير من المتخصصين بجانبالباشمهندس جمال محمد عبد الله مدير مديرية الزراعة بأسوان والمهندس محمد المهدى نائب مدير المديرية واحد المزارعين الذين قاموا بزراعة 4 أفدنة من أصناف القمح الجديدة عالية الإنتاج والدكتور محمد مختار رئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح بأسوان والمهندس حمدى الكاشف المراقب السنة لجمعيات استصلاح الأراضى والمهندس عباس سيد احمد مدير شئون التعاون الزراعى بأسوان وأعداد كبير من مشرفى الإرشاد الزراعى.

وشهدت الجولة وجود مزارعى القمح الذين حققوا أعلى إنتاجية للقمح خلال السنةين الماضيين شبه سيد أبو الوفا من قرية بنبان ومحمود بدرى من قرية العتمور بكوم أمبو وتحدثوا للمزارعين وشرحوا الفارق الكبير بين زراعاتهم بالطرق القديمة والزراعات الحديثة من خلال الحقول الإرشادية وإتباع تعليمات مهندسى الإرشاد وكيف حققوا أعلى إنتاج.

تعليقات الصور:

1- لجنة وزارة الزراعة داخل قرية العتمور

2- لجنة وزارة الزراعة تزور إحدى القرى

3- لجنة وزارة الزراعة تشوف زراعة القمح

4- لجنة وزارة الزراعة داخل زراعات القمح

5- أعضاء اللجنة مع المزارعون



لجنة وزارة الزراعة تزور أسوان (1)



لجنة وزارة الزراعة تزور أسوان (2)



لجنة وزارة الزراعة تزور أسوان (3)



لجنة وزارة الزراعة تزور أسوان (4)



لجنة وزارة الزراعة تزور أسوان (5)

المصدر : مصر ناين