الطب الشرعى يصرح بدفن جثة طفل غريق فى قنا

صرح الطب الشرعى بمحافظة قنا بدفن جثمان الطفل المختفى منذ الجمعة الماضى، والذى عثر عليه صباح اليوم “الاثنين” غريقاً بنهر النيل، وانتشل جثته أحد الصيادين.

وكشفت التحريات أن الطفل كان يلعب بالقرب من نهر النيل، وسقط فى المياه، وأن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الغرق، وأن جسد وأعضاءه سليمة بالكامل.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثة الطفل المختفى يوسف حمدى سيد “9 سنوات” ومقيم الحميدات بمدينة قنا فى قاع نهر النيل بجزيرة قرب قرية الترامسه.

وكانت أسرة الطفل قامت بقطع طريق قنا دندرة احتجاجا على تغيبه، وطالبوا المؤسسات التأمينية بكشف غموض الوفاة.

المصدر : مصر ناين