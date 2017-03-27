وزير الخارجية الأردنى يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم الاثنين، دعم الأردن لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق التأمين والاستقرار فى العراق، مثمنا الانتصارات التى حققها الجيش العراقى ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدى مع وزير الخارجية العراقى الدكتور إبراهيم الجعفرى على هامش اجتماعات مجلس كلية الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) تحضيرا للقمة العربية فى دورتها العادية الـ28 التى ستعقد بعد غد الأربعاء.

وكشف الوزيران العلاقات الثنائية وآليات تطويرها فى مختلف المجالات وأهمية تفعيل التبادل الاقتصادى والتجارى وتطورات الوضع فى العراق والقضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية فيما أكد الصفدى دعم الأردن لمسيرة المصالحة السياسية فى العراق التى تضمن حقوق كل مكونات الشعب العراقى.

واتفق وزيرا الخارجية الأردنى والعراقى على أهمية استمرار التنسيق والتشاور والتعاون حيال مختلف القضايا والتطورات.

المصدر : مصر ناين