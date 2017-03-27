كوبر يحضر ودية منتخب المحليين أمام بنين فى الدفاع الجوى

استقر الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على حضور أول مباراة ودية لمنتخب المحليين باستاد الدفاع الجوى فى السابعة مساء اليوم أمام منتخب بنين، فى إطار استعدادات منتخب المحليين لمباراة المغرب المقرر لها أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين المقامة فى كينيا 2018، ويرافقه محمود فايز مدرب المنتخب.

ويشوف كوبر مباريات منتخب المحليين من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين ومدى إمكانية الاستعانة بأى منهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن منتخب المحليين سيكون الداعم الأول للفراعنة الكبار، بناء على التنسيق بين هانى رمزى المدير الفنى للمحليين مع كوبر.

يغيب عن مباراة بنين، صلاح سليمان وكريم نيدفيد ورجب بكار للإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة حسام عرفات بعد إصابته أول أمس بشد فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلى على مدار الـ48 ساعة الماضية.

بينما تأكد مشاركة محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه محمود علاء ومحمود متولى وحسين الشحات وسيد سالم ونور السيد وهشام محمد ومحمد رمضان، بينما يشهد خط الهجوم منافسة ثلاثية بين خالد قمر وعمرو مرعى ومحمد حسن، ويعد الثنائى الأول هو الأقرب.

المصدر : مصر ناين