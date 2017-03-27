الفنون الجميلة فى مصر قرن من الإبداع اولى ندوات كلية الفنون

شهدت كلية أسيوط إنطلاق وقائع الندوة العلمية الثقافية الأولى التى نظمتها كلية الفنون الجميلة بعنوان “الفنون الجميلة في مصر قرن من الإبداع ” وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عبده جعيص رئيس الكلية والدكتور منصور المنسي عميد كلية الفنون الجميلة، وبحضور الفنان التشكيلى والناقد الفنى محمد كمال والدكتور محمد ثابت محمد وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية الصنف ية وأعداد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية ومشبه ي عن الهيئة السنةة لقصور الثقافة.

وأظهر الدكتور منصور المنسي عميد كلية الفنون الجميلة ، فى بيان له اليوم ، أن ندوة اليوم هي أولى الندوات العلمية الثقافية التي تنظمها كلية الفنون الجميلة في سنةها الأول بالكلية ،مشيرا إلى حرص إدارة الكلية والكلية على تنظيم الندوات الثقافية والفنية التي تساعد الطلاب في إدراك المفاهيم الثقافية والحضارية وتاريخ الفنون التشكيلية كي يكون لدية مخزون عن التراث الفني والثقافي لمجتمعهم ومساعدتهم خلال مراحل دراستهم الجامعية.

ومن جانبه صرح دكتور محمد ثابت وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب أن الندوة تمتد ليوم واحد وتهدف إلى تفاعيل التواصل الثقافي والفني لطلاب كلية الفنون الجميلة ،وذلك ضمن البرتوكول المشترك بين كلية أسيوط والهيئة السنةة لقصور الثقافة بما ينعكس على إثراء الحركة الثقافية والفنية ، كما تشهد الندوة إلقاء أعداد من المحاضرات النظرية والعملية ، مشيرا إلى أن الندوة يشارك فيها جميع طلاب كلية الفنون الجميلة من الشُعب المختلفة شعبة عمارة وديكور والفنون .

كما أكد الفنان التشكيلى محمد كمال على أهمية ندوة اليوم والتي تهدف في المقام الأول بتعريف الطلاب بأهم التحولات التي طرت على الحركة الفنية التشكيلة في مصر خلال المائة سنة السابقة منذ خروج أول دفعة للفنون الجميلة سنة 1911، وكيفية تعليم الطالب الجامعى بناء العملية النقدية للإعمال الدرامية والمسرحية وكيفية كتابة النص الفنى والسينمائى والمسرحى.

المصدر : مصر ناين