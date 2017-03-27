لافروف طلبنا عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن التصرفات الأمريكية فى الموصل

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن بلاده طالبت بعقد جلسة خاصة لمجلس التأمين الدولى ل التصرفات الأمريكية فى مدينة الموصل العراقية، والتى راح ضحيتها مدنيون.

واصدر لافروف فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين “طالبنا اليوم فى مجلس التأمين الدولى بعقد جلسة خاصة، ولا أعتقد أن المجلس سيتمكن من الحديث بصوت واحد بشأن ما حدث”.وأضاف :” نحن على الأقل سوف نطرح أسئلتنا، وسنوجه دعوتنا، وسوف نضع هذا الأمر تحت السيطرة “.

ومن ناحية أخرى أوضح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين، عن اهتمام بلاده بأن يصر الغرب أكثر على التوصل لتطبيق اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن تصريح الوزير الروسى خلال محادثاته مع نظيره الإيطالى أنجيلينو ألفانو قوله: “بالطبع، يقلقنا جميعا ما يحدث فى أوكرانيا، ليس فقط فى الشرق بل وفى عموم البلاد، نحن مهتمون بأن يصر شركاؤنا الأوروبيون أكثر بكثير على التوصل لتطبيق اتفاقيات مينسك”.

والجدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى ابريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، فى شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا فى مينسك كشفت تسوية للأزمة الأوكرانية بوساطة روسيا ومنظمة التأمين والتعاون فى أوروبا، وقد صدرت عن المجموعة منذ سبتمبر 2014، ثلاث وثائق مشتركة، تحدد الخطوات الرامية للحد من تصاعد النزاع الدامى فى أوكرانيا. ومع ذلك، والى أن بعد توقيع اتفاقيات الهدنة بين طرفى النزاع هناك، تتواصل الخروقات المتبادلة لوقف إطلاق اللهيب بين الحين والآخر.

المصدر : مصر ناين