ضبط أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح نارى فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

تمكنت المؤسسات التأمينية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة غرب، من القبض 4 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة وسلاح نارى وطلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير تأمين الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد سلطان مأمور مركز القنطرة غرب، يفيد بقيام الرائد عبد الرؤوف شاهين رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه النقباء رامى الطحاوى ومحمد إدريس ومحمد أسعد معاونى المباحث، من القبض على كل من المتهم “محمد. م. ا” 35 سنة سنةل بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش، و”محمد س م” 34 سنة سنةل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ” 250 جراما”، و”جودة .ح .م” 41 سنة بحوزته 400 قرص مخدر، و”ناجى. ا. أ” 30 سنة سنةل بحوزته 140 قرصا مخدر.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد المخدرة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيقات.

المصدر : مصر ناين