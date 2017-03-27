بالإنفوجراف تعرف على تطبيقات الأكثر إنتشارا فى العالم



بعد تطور التكنولوجيا في القرن ال 21 وإنتشار مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير مما أدي لظهور مصطلح العولمة الذي يجعل العالم قرية واحدة أصبح بإمكان أي شخص التواصل مع جميع أنحاء العالم عبر هاتفه المحمول بمجرد تحميله هذا التطبيق فقط .

نشر موقع ” سكاي نيوز ” تقريرا بعنوان أبرز 10 تطبيقات الأكثر إنتشارا في شهر فبراير 2017 ، حيث بلغ أعداد مرات تحميلها نحو 300 مليون مرة خلال هذا الشهر ، ويتصدر الواتس اب المركز الاول بتحميل أكثر من 84 مليون مرة .



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وأضاف التقرير أن تطبيقات ماسينجر وفيسبوك، جاءت أعداد مرات تحميل التطبيقات الثلاثة مجتمعة أكثر من 193 مليون مرة، ثم جاءت تطبيقات إنستجرام، وسناب شات وفيس بوك لايت، وحلت لعبة “صب واي سيرفرز” فى المركز السابع بأعداد تحميل بلغ 13 مليون مرة، ثم لعبة البلياردو “8 كرات” وفي المركز التاسع بين الأكثر تحميل جاء تطبيق “إيمو”، وأخيرا في المركز العاشر جاء تطبيق “سبوتيفاي”.



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المصدر : مصر ناين