زراعة المنوفية تنظم برنامج تدريبى للمشروعات الصغيرة

أعلنالباشمهندس أحمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن تنظيم إدارة التدريب بالمديرية ،برئاسةالباشمهندسة نجوى حسين صبرى، بالتنسيق مع الادارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة، برنامج تدريبى فى مجال ” المشروعات الصغيرة ” لمدة ثلاث أسابيع .

وأظهر عبدالله في بيان أن البرنامج سيبدأ إعتبارا من اليوم، والى أن 13 إبريل المقبل ،بقاعة التدريب بمديرية الزراعة ،وبحضور 30 من مهندسى الإرشاد الزراعى بالمديرية والادارات الشوفة لها .

وأضاف انه سيحاضر بالبرنامج أعداد من مهندسى الإرشاد الزراعى بالمنوفيةالباشمهندس رجب شحات غنيم مدير سنة الارشاد الزراعى بالمنوفية،الباشمهندسة سهير كمال،الباشمهندسة إيمان ماهر،الباشمهندس علاء سعيد،الباشمهندس عصام عاطف

وأشار عبدالله أنه سيتم تنفيذ البرنامج فى الأسبوع الأول فى السبت، بالحديث عن أهمية التدريب فى مجال المشروعات الصغيرة، والأحد محاضرة عن دور الإرشاد فى نشر المشروعات الصغيرة، والأثنين محاضرة عن المشروعات الصغيرة، وأهميتها وأخرى عن كيف تعد دراسة جدوى لمشروعك الصغير، والثلاثاء محاضرة عن تربية وإنتاج الارانب واخرى عن اقتصاديات تربية الأرانب .

المصدر : مصر ناين