الشرطة تعيد ألف جنيه لراكب فقدها بمحطة السكة الحديد

عثرت الخدمات التأمينية، المعينة بمحطة سكك حديد الضواحى، على حقيبة بداخلها مبلغ مالى داخل أحد القطارات وإعادتها لصاحبها.

بدأت الواقعة عندما عثرت الخدمات التأمينية المعينة بمحطة سكك حديد الضواحى على حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها “64400 جنيه”، وبعض الملابس ولعب الأطفال، داخل قطار “طنطا ـ القاهرة”، عقب وصوله محطة سكك حديد الضواحى.

وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات النشر بالمحطة للاستعلام عن مالكها، والذى حضر وأدلى بأوصاف الحقيبة وتم تسليمها له بكامل محتوياتها، فأبدى امتنانه ووجه الشكر لرجال الواجبة على الأمانة والجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به.

المصدر : مصر ناين