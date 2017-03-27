متظاهرون يهاجمون مقرا لسكن الشرطة فى المغرب

واصدر ت الوكالة إن “مجموعة افراد عائدة من تظاهرة مساء أمس الأحد، إلى بلدة آيت يوسف وعلي، هاجمت بالحجارة مقر سكن مخصصا لعناصر التأمين الوطنى فى أمزورين وأضرمت اللهيب فى محيطه“.

وأضافت أن أربع سيارات وحافلة لقوات التأمين وكذلك سيارة خاصة أحرقت، مشيرة إلى أضرار مادية فى مقر السكن أيضا.

وتدخلت قوات التأمين لإعادة النظام، حسب المصادر نفسها، وقام بفتح تحقيق.

وشهدت مدينة الحسيمة فى منطقة الريف (شمال) فى 2016 سلسلة من التظاهرات الشعبية بعد مصرع بائع السمك محسن فكرى داخل شاحنة نفايات فى 28 أكتوبر.

المصدر : مصر ناين