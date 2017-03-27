وقفة احتجاجية للصم و البكم بالشرقية للمطالبة بالتثبيت
تجمع العشرات من الصم والبكم أمام ديوان سنة محافظة الشرقية، للمطالبة بالتثبت وزيادة رواتبهم.
وتقدم المعترضون بمذكرة مكتوبة، تفيد انهم تم التعاقد معهم فى التربية والتعليم، بموجب نسبة 5% منذ سنوات ولم يتم تثبتهم، بالرغم من انطباق الشروط عليهم، فضلا عن تأخر صرف الرواتب بالشهور وضعفها، والتى لا تناسب غلاء المعيشة.
وفى الفى المقابل ، استدعى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم لديوان سنة المحافظة والتقى بمجموعة منهم للاستماع لشكواهم.
المصدر : مصر ناين
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