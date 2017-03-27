مجلس الأهلى يدعم فريق الطائرة قبل نهائى أفريقيا أمام النجم الساحلى

أجرى أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، اتصالات هاتفية طوال الساعات الماضية بمحمد جمال هليل عضو المجلس ورئيس بعثة فريق الكرة الطائرة للنادى بتونس، لدعم الفريق والجهاز الفنى قبل نهائى بطولة أفريقيا للأندية أمام النجم الساحلى اليوم بتونس.

ويلتقى الأهلى مع النجم الساحلى فى السادسة من مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى على صالة محمد الزواوى بنادى الترجى التونسى.

ويجرى وراء الأهلى الذى يقوده المدير الفنى محمد مصيلحى، لتحقيق الفوز والتتويج باللقب رقم 12 فى تاريخ القلعة الحمراء، والرجوع بالكأس إلى القاهرة لتعويض الجماهير عن خسارة لقب الدورى.

وأكد رئيس البعثة للاعبى الفريق ثقة مجلس الإدارة بالكامل فى الفريق وقدرته على الفوز بالبطولة رقم 12 فى تاريخ النادى، لافتا إلى أن المجلس حرص على الاطمئنان على الفريق عقب مباراة نصف النهائى من خلال الاتصالات الهاتفية.

المصدر : مصر ناين