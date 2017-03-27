محافظ الدقهلية يستقبل مسئولى مشروعات المحليات بوزارة التخطيط

استقبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اللواء محمد عز سعيد المشرف السنة على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمشوفة والإصلاح الإدارى والعميد إيهاب مصطفى مدير سنة مشروع المراكز التكنولوجية لمحافظة الدقهلية بوزارة التخطيط وذلك بمكتبه بديوان سنة المحافظة.

وقد تناول اللقاء مناقشة آليات وسبل تطوير المراكز التكنولوجية بمحافظة الدقهلية ،وبدء التدريب التطويري على النظام الجديد فى كل من مركز ومدينة طلخا وحى غرب المنصورة والتى بدأ العمل فيها اليوم كمرحله أولى وتستمر لمدة شهر يتبعها تشغيل باقى المراكز التكنولوجية .

وأكد المحافظ ، فى بيان له ، على أن المراكز التكنولوجية تشبه نقلة صنف ية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري ، وتوفير الوقت والجهد وتساهم في رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الحكومية، كما تعمل على تفعيل خطة النظام الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد للفصل بين مقدم الخدمة (الموظف) عن طالبها (المواطن)،كذلك تعمل على خلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإداري والمالى، كما تعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات فى وقت قياسى وبكفاءة عالية.

وأضاف المحافظ أن عملية تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية تأتي فى إطار المشروع القومى لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة ومحو الأمية الرقمية، وذلك بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لاستثمار الإمكانيات البشرية والعلمية والفنية وتطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية .

حضر اللقاءالباشمهندسة سحر سامي مدير سنة مركز المعلومات ودعم القراروالمهندس ماهر أبو المجد مدير البوابة الإلكترونية والمهندس محمد البسطويسى مدير إدارة التواصل الإلكتروني بالمحافظة ومسئول الدعم الفني بمكتب المحافظ.

المصدر : مصر ناين