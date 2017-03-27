تأجيل الجلسة الثلاثية لمناقشة انسحاب الزمالك من الدورى للأربعاء

تقرر تأجيل الجلسة الثلاثية، التى ستجمعالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لتقام يوم الأربعاء المقبل بدلا من اليوم الاثنين.

ومن المنتظر مناقشة أزمة انسحاب الزمالك من بطولة الدورى الممتاز، خلال الجلسة الثلاثية بين الوزير ورئيس القلعة البيضاء ورئيس الجبلاية.

ويجرى وراء وزير الرياضة لغلق ملف انسحاب الزمالك بشكل نهائى قبل الجمعية العمومية، المقرر إقامتها للقلعة البيضاء يومى الخميس والجمعة القادمين، والتى ستشهد اتخاذ الجمعية العمومية القرار النهائى، فيما يخص الانسحاب من الدورى.

المصدر : مصر ناين