مخرج تليفزيونى وراء تأخر مؤتمر الحكم الخامس ساعة ونصف

شهد مؤتمر الحكام للكشف عن تفاصيل الحكم الإضافى، الذى سيتم البدء بتطبيقه خلال الفترة المقبلة تأخر انطلاق المؤتمر أكثر من ساعة ونصف، لعدم حضور مخرج تليفزيونى استعانت به لجنة الحكام لشرح كيفية الاستعانة بلقطات التليفزيون فى اللقطات المثيرة للجدل إلى جانب توضيح تحركات الحكم الخامس.

يعقد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف على لجنة الحكام، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بمركز الهدف بمدينة السادس من أكتوبر لشرح الخطوات العملية التى اتخذتها لجنة الحكام فيما يتعلق بالاستعانة بالحكم ال‘ضافى أو الفيديو.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر أعداد من الزملاء المخرجين، الذين استعان بهم الاتحاد لتطبيق النظام الجديد.

المصدر : مصر ناين